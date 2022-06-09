Two more candidates expected to interview for Utah’s coaching job, sources tell ESPN: Frank Vogel and Jazz assistant Lamar Skeeter. https://t.co/1zQX8Trhq3 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 8, 2022

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基9日爆料，面對前總教練史奈德無預警宣告請辭，爵士管理階層最近列出一長串的面試新主帥名單，其中前湖人總教練佛格的名字也出現在其中，也讓爵士最後將會選擇誰當新任總教練，備受外界觀察與期待。

沃神表示，包含尼克助教強尼布萊恩、塞爾提克助教威爾哈迪與喬馬祖拉、公鹿助教查爾斯李、爵士助教亞歷克斯簡森與拉馬史基特、前拓荒者總教練史托茲與前湖人總教練佛格等人都將進行跟爵士高層的面試，目前謠傳強尼布萊恩機會最高。

只是剛在本季例行賽結束當天，就被湖人宣布開除的佛格，竟然已經開始出現在爵士的面試名單之中，其實不只是爵士，黃蜂的面試新主帥名單也有佛格，看來佛格應該可以不用失業太久，畢竟再怎麼說，他也擁有2020年領軍湖人奪冠的資歷。

不過目前爵士陣容恐怕出現大幅變動，儘管當家射手米契爾對於史奈德走人的結果相當失望且不滿，爵士高層仍然打算把他全力留下當作重建核心，反而是主力中鋒戈貝爾擺上交易檯面，讓其他球隊對他開始提出報價，就看爵士到底是否把戈貝爾交易出去了。