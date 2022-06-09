中國社科院日本所副所長、研究員吳懷中9日在大陸《環球時報》撰文指出，俄烏衝突以來，日本的高調和躁動表現異常搶眼，且矛頭所指大部分意在中國。尤其是在拜登訪日及「四方安全對話」峰會以來這段時間，日本的制中戰略在外交、經貿、軍事三大領域更是階段性地集中釋放。這種態勢無疑使兩國關係對抗面增加，改善餘地被擠壓，並使2017年以來的改善勢頭有被深度打斷的可能。日本的對中政策乃至國家戰略走向，來到了重要的十字路口。

吳懷中表示，日本在對中經濟安全上如何操作，仍取決於其對外大戰略，尤其處理中美日三角關係的立場和做法。就此而言，日本的戰略姿態之變確實令人擔憂，很明顯的變化有二。

一是日本從過去單純的「美主日從」轉變為羈絆、引導、攛掇美國共同對付中國。二是日本進一步強化作為西方一員的政治站位，整體戰略指向西傾並與美國及其主要盟友夥伴走得更近。

吳懷中稱，這主要源於面對中國崛起，日本認為美國及日美同盟是其終極安全的強大保障。對「雙後」（後新冠疫情、後俄烏衝突）時代的國際格局及秩序前景高度關注並異常敏感，認為美國收縮、同盟失效將是災難性的戰略局面。

為避免這種局面，日本要讓美國留在東亞並持續介入地區事務，使之不願也不能脫身，保持「延伸威懾」。這是日本大戰略的重中之重，也是應對中國崛起的最大戰略要義。令人關注的是，日本圖謀利用台灣作為戰略棋子，誘壓美國及日美同盟介入台海，以拖住並確保美國對整個離岸島鏈的看管和威懾。

俄烏衝突以來，日本明顯在渲染炒作並意圖「西禍東用」。拜登訪日期間，日美就「延伸威懾」、軍事一體化及日本軍力發展等磋商，表明美國正進一步縱容日本軍事鬆綁。

吳懷中指，尤其令人關注擔心的，是日本以軍事發展路線轉變為集中體現的國家戰略蛻變及其對中影響。未來10年，反映在國防方針、軍事戰略、武器裝備、防衛預算等方面，日本將大機率以鄰國極不樂見的方式實現某種軍事崛起。

當前日本的軍事發展及其能量——高新軍力建設、新型戰力生成、軍事部署調整等，基本都是針對中國而來。日本當然要轉用部分軍事資產應對「北方威脅」，但綜合而言，對俄是階段性的戰術重視，對中是長期性的戰略重視。從日本在2004年版防衛大綱中提出將防衛重心逐漸南移，到2022年執政的自民黨建議新版防衛大綱將中國定義為「重大威脅」，中日關係的30年「後冷戰時代」或正宣告落幕，一個「不祥時代」的號角儼然在日本保守右翼政治勢力中越吹越響。

吳懷中認為，目前為止，岸田外交是對前任的總體繼承與部分發揚。岸田似已放棄規避風險的決策風格及在對外關係上謹慎的平衡考量，轉而追隨日本政壇對中示強示硬的總體風潮。結果是導致當前日本不斷「出招打牌」制中，也是導致中日關係難有改善跡象並低水準震盪的主要原因。

日本國內政治的兩個因素刺激並放大了這種局面與風險。首先是日本政黨政治的軟弱和宿弊。受反中「政治正確」挾持，岸田及宏池會在國內政治上需要不斷籠絡和迎合保守右翼勢力。其次是某些主要政治人物的節操缺失與責任躲避。沒有人比安倍更能體現這一點。日本的行事做法已在大幅消耗中方對日本能否遵守政治承諾、保持政策連續性以及是否值得誠摯交往的信心和耐心。

吳懷中強調，從現實主義角度看，日本的對外戰略智慧，正如其頂級戰略學者高阪正堯、五百旗頭真等所言，應是「對美同盟＋對中協調」兩條腿走路。但顯然，當今日本在推動日中協調方面顯示的多是懈怠和傲慢。今年是兩國邦交正常化50周年，岸田將面臨一系列重大決策，這些決定將為日本未來與中國的關係定下基調。應以中日復交50周年為契機展現政治勇氣與擔當，拿出實際行動，致力於發展其自詡的對中「建設性的穩定關係」。