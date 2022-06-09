曾男的友人與謝男車禍案判決獲賠，曾男不滿謝男仍未賠錢，去年4月、5月間3次晚間到謝母住處丟廚餘、雞蛋，謝母驚嚇報案。法官以曾男涉犯恐嚇罪共3罪，判拘役80日，得易科罰金，曾男不服上訴，辯稱並非恐嚇謝母，只是酒後氣憤所為，法官認定雖只朝房子丟擲雞蛋，但已足以讓人心生畏懼、不安，判決駁回，不得上訴。

曾男的友人洪男，與謝男發生車禍事故，兩人訴訟判決謝男賠錢，曾男因友人仍還沒拿到賠款，不滿謝男處理態度，在去年4月19日晚間8時、4月26日晚間8時20分及5月4日晚間9時38分，3次到謝母住處丟擲廚餘及雞蛋，謝母心生恐懼報警。

謝母指控，她5月4日晚間在住家2樓聽到樓下砰的撞擊聲，鄰居狗也狂吠，認為又是兒子車禍糾紛對方所為，不敢下樓查看，隔天上午發現大門及地上被丟廚餘及雞蛋。她說，對方以前是按門鈴找她談，近期改丟廚餘，第一次她想只要清一清就好，但手段加劇，她害怕未來會遭以更恐怖手法攻擊。

台中地院簡易庭以曾男涉犯恐嚇危害安全罪共3罪，判拘役80日，得易科罰金。曾男不服上訴，辯稱，他沒有要恐嚇謝母，是因謝男都還未賠償友人車禍損失，他酒後氣憤，才去丟雞蛋、廚餘。

台中地院法官以恐嚇罪指透過言語、舉動足以使人生畏怖心，導致受惡害者心生畏懼、感到不安全。雖曾男3次僅朝房子丟擲雞蛋及廚餘，但已足以讓人產生先警告，下次可能更可怕的心理負擔，認為原審量刑妥適，駁回上訴。

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