力達-KY(4552)5月營收為3.9億元，月減5.44％，年增6.52％；累計前5月營收為18.16億元，年增14.31％。5月份三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重分別佔23.16％，59.82％及12.51％。公司表示，5月三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重平穩，螺桿機的營收仍占6成，比去年同期螺杆機銷售年增9.37％，表現出穩定的增長趨勢，同時因3月份疫情，3月部分出貨移到4月，5月營收比4月略有下降。

5月中國製造業採購經理人指數(PMI)為49.6％，較上月上升2.2個百分點，但仍低於臨界點。產需兩端有所恢復，生產指數和新訂單指數分別為49.7％和48.2％，比上月回升5.3和5.6個百分點，表明製造業產需均有不同程度恢復，但恢復動力仍有待增強。價格指數繼續回落，主要原材料購進價格指數為55.8％，低於上月8.4個百分點，繼續高於55.0％，製造業原材料採購價格漲幅有所收斂，但仍處於相對較高水準。

各規模企業PMI同步回升，大型企業PMI為51.0％，高於上月2.9個百分點，重回擴張區間，其中生產指數和新訂單指數分別為52.5％和50.7％，高於製造業總體2.8和2.5個百分點，大型企業產需好於製造業總體。中、小型企業PMI分別為49.4％和46.7％，高於上月1.9和1.1個百分點，景氣水準雖有所改善，但仍低於臨界點，整體製造業總體景氣水準有所改善。力達仍持續加大研發力道，推動產品多元化滿足市場需求。