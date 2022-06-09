英倫小天后芮塔歐拉(Rita Ora)去年爆出新戀情，對象來頭不小，是《雷神索爾4》導演塔伊加維迪提(Taika Waititi)，時常拍到兩人親密上街曬恩愛，感情十分穩定，近日傳出小倆口好事將近，並且已經訂婚，知情人士透露兩人將低調舉行儀式，不會公開舉行婚禮。

據《太陽報》報導，芮塔歐拉和塔伊加正在籌備一場低調的典禮，透露「這不是說她們做了什麼誇張大事，只是她們相愛、覺得時間到了，決定正式確立彼此關係」，雙方對此都相當期待，預計兩人的工作告一段落，就會舉行婚禮。

此外小倆口的求婚過程也被曝光，知情人士表示芮塔歐拉和塔伊加幾乎是同時間向對方說「我想跟你結婚」，求婚過程沒有戒指、沒有盛大的排場，就連大眾既定印象的「你要嫁給我嗎」求婚流程都沒有，「她們只是越來越靠近，這真的很浪漫，而且和他們在一起的方式一模一樣」。

據知情人士爆料，芮塔歐拉和塔伊加會在國外舉行婚禮，僅邀請好朋友和親人參加，之後計畫回到倫敦舉辦慶祝派對，屆時會廣邀演藝圈好友前來分享喜悅，「現在還有一些細節要處理，但它很快就會到來，且是非常親密、非常完美的」。

芮塔歐拉和塔伊加交往時間大概一年半，他們選擇在去年的電影首映會上公布消息，然而在這之前，兩人已經當了4年的朋友，今年的情人節芮塔歐拉更大方曬出兩人的合照甜蜜放閃。