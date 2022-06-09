今天在大聯盟場上海盜以1：3不敵老虎，全隊僅敲出4支安打，靠蘇文斯基(Jack Suwinski)的陽春全壘打拿下分數，不過在這4支零星安打中就包含我國好手張育成的一壘安打，此戰他擔任先發第8棒一壘手，總計1打數敲出1支安打、選到1次保送，在昨天敲出本季首安後今天再發力，目前打擊率.087、上壘率.160。

張育成在今天對決老虎的比賽再次得到出場機會，他從上一戰的二壘手調動到一壘手，此戰他在第3局首次上場打擊，2好3壞時選了一顆四縫線快速球出棒，擊出中外野手前落地平飛安打，順利上到一壘，下一棒裴瑞茲(Michael Perez)繼續敲安讓張育成上到三壘得點圈，可惜最後無緣跑回本壘取分。

Eric Haase catches Yu Chang at 2nd.

June 8, 2022 pic.twitter.com/7CGfwQpcGX — MLB Caught Stealing (@MLB_CS) June 9, 2022

第二次打擊在5局，張育成發揮選球功力收下4壞保送，連兩次上到壘包，而這次他更啟動本季首次盜壘，無奈遭到哈斯(Eric Haase)和「內野魔術師」拜耶茲(Javier Baez)合力阻殺出局。第8局他被換下場，沒能繼續發揮，但今天兩次打擊都上壘，目前共出賽9場，23打數有2安打貢獻1分打點、選到1次4壞保送，打擊率.087。