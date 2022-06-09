受疫情影響，全球晶片供應短缺已持續近兩年，但近期晶片荒已有結束的跡象。既全球類比IC龍頭德州儀器（TI）示警，今年下半年供需緊張將緩解，意味晶片價格面臨下跌壓力後，英特爾財務長辛瑟（Dave Zinsner）周三也發布半導體需求警報，拖累晶片股應聲走跌。

英特爾財務長 David Zinsner指出，受消費者與經濟不確定性導致需求疲軟，公司業績將受影響，影響所及不只半導體業，更波及全球企業。這番言論加深市場對半導體前景的擔憂，英特爾股價周三大跌近5.3%到每股41.23美元，創下2017年10月以來最低價位。

英特爾拒絕更新下半年財測，4月時公布第2季財報，不包括部分項目的每股獲利料為70美分，營收料在180億美元，低於市場預期，形同預告晶片需求可能減弱。

費半成分股幾乎一片慘綠，包括美光、 AMD、應用材料、德儀、高通股價跌幅均超過2%，英特爾收盤大跌近5.3%，創下2017年10月以來最低價位。費城半導體指數終場下跌73.86點或2.39%，收3019.10點。

外媒先前引述Susquehanna Financial Group研究報告指出，5月晶片從下訂單到交付的時間平均為27.1周，再創新高，但與4月份的27周差不多，顯示晶片荒危機未進一步惡化。