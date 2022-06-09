在東區冠軍賽G7戴上象徵布萊恩的「24」紫色護腕出賽，塞爾提克明星前鋒塔圖從未掩飾自己喜歡湖人與布萊恩的心情，只可惜回顧2017年選秀會，擁有榜眼籤的湖人完全沒想過要選塔圖，反而是讓擁有探花籤的塞爾提克「撿」到了這名球星。

「湖人是我最喜歡的球隊，布萊恩是我最喜歡的球員，」強調自己沒把湖人不選自己當作一種輕視，而是一種前進動力的塔圖說，「湖人當時擁有榜眼籤，那太瘋狂了，因為我距離自己的夢想是如此的接近，但是當時他們根本不想要選我。」

回顧2017年NBA選秀會，塞爾提克原本擁有狀元籤，卻跟七六人達成交易換回探花籤，結果七六人與擁有榜眼籤的湖人，分別選擇了富爾茲與「球哥」朗佐鮑爾，塞爾提克用探花籤選了塔圖，當時湖人根本沒把塔圖當作目標，甚至沒找他來試訓。

隨著5年時間過去，富爾茲不僅逐漸淡出球迷目標之外，頻頻受傷更讓外界詬病，朗佐鮑爾也早就離開湖人跳槽公牛，本季也因受傷提前報銷，反觀塔圖逐漸變成全明星等級球員，本季更帶領塞爾提克闖進總冠軍賽，看來湖人與魔術或許都該悔不當初！