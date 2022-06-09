極地超級馬拉松好手林義傑挨轟「著作權蟑螂進化版」，其旗下經營的2家智財顧問公司，遭檢舉涉嫌與影視業者合作，以釣魚手法吸引民眾下載盜版影片再興訟，因非法包攬訴訟事務，8日被台北地檢署約談搜索到案，訊後依20萬元交保。對此，律師林智群指出，林義傑的公司取得影片授權，卻未有後續洽談播映的舉動，僅是蒐證提告，認為這營業模式真的很奇怪。

檢警接獲檢舉，指林義傑及其旗下員工，均無律師資格，涉嫌與影視公司合作，自國外取得尚未在台灣公開播映的電影授權，以BT軟體上傳電影的下載種子釣魚，待網友下載盜版影音後，便回溯下載者IP向檢警提告，或從被告支付的和解金中，抽取若干比例的金額作為報酬，數月以來，全台各地檢署已獲悉該公司提告逾500件。

檢警認為林義傑等人涉嫌意圖營利，均無律師資格卻涉嫌代替影射公司提告，有包攬訴訟的犯意，8日發動偵查行動，帶回林義傑及2家公司代表人許仁泰、邱姓職員3人，檢察官訊後，依違反律師法及刑法包攬他人訴訟罪諭令林義傑20萬交保、許仁泰10萬元交保，邱男6萬交保。

林義傑9日凌晨2時許，於個人臉書發表聲明，稱媒體報導有諸多不實，而北檢在今年4月底曾以證人身分傳喚他說明，卻於昨日突襲搜索，把他的身分轉換為被告，認為此舉顯然已違反辯護權益之程序，同時向大眾致歉，不好意思讓大家擔心了。

對此，律師林智群9日在個人臉書指出，媒體報導中，林義傑公司有3樣動作，分別為取得影片授權、放BT誘使下載以及蒐證提告下載盜版網友等；取得授權與控告網友，一切合法，縱使被警方逮捕也無法被起訴。

林智群話鋒一轉，但林義傑等人若無放BT誘使下載，怎麼可能一年抓到1000件盜版，還表示「抓盜版那麼好抓那麼好賺，我怎麼不知道？」此外，一間公司取得影片授權，通常是與平台洽談公開播映，或放上YouTube以流量營利，若此公司均無上述動作，僅是持續蒐證提告，那這個營運模式真的很奇怪。