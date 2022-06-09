台南市安南區「頂美公園」5月底傳出兒童遊戲區內的樓梯扶手遊具上，竟遭不明人士綁上1把刀刃朝上的西瓜刀，現場血跡斑斑，據悉至少有1名5歲小朋友的手部被割傷，雖然傷勢不重，但卻引起民眾驚慌，台南市第三分局獲報後，也組成專案小組偵辦，並到場取下刀刃並進行DNA比對找尋惡作劇兇手，查出涉嫌人是一名70多歲的老翁，但警方昨(8日)前往其住處查訪時，赫然發現老翁已於本月3日，也就是新聞爆出的隔日因癌末病逝。

警方是在5月底傍晚獲報，安南區慈安路、安通二街口頂美公園兒童遊戲區內的樓梯扶手遊具上，綁有1把西瓜刀，刀刃、樓梯扶手及地面都有血跡。台南市警三分局安順派出所員警與公園管理人員到場後，先拍照存證，為免有人被割傷，將西瓜刀取下帶回。由於現場扶手及地上緩衝墊都留有血跡，分局鑑識人員也採集相關跡證比對。

鑑識人員發現，刀械前端與刀柄被人用膠帶前後固定在扶手上，且刀刃朝上；血跡滴落位置固定，也沒有噴濺或四散，初判可能有人被外力壓在刀刃上濺血。

三分局專案小組調閱比對近5,000筆監視器影像資料，過濾行經該處周邊道路車輛計2,848部，以車追人，鎖定特定銀色機車，追查到車主住處，經查詢後，發現該車案發當日使用人已於6月3日因癌症過世，員警協請家屬提供死者生前使用之物，供採集生物跡證化驗比對，確認公園內遊具欄杆及地墊血跡與死者型別相符，另本案刀具握柄微物跡證檢測，亦與血跡DNA型別一致，且刀具握柄所留微物跡證，依據現場狀況研判，應為綑綁前所遺留。

南警三分局表示，維護治安工作一直是警察機關持續努力的目標，守護民眾安全更是責無旁貸的任務；南警三分局將責成各單位結合守望相助巡守隊、志工民力持續社區公園、公共設施等處所巡邏、安全維護，保護民眾安全，另呼籲民眾若有發現任何可疑人事物，立即聯繫警察機關或撥打「110」電話報案。