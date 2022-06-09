20歲即在澳洲中天寺皈依佛光山開山星雲大師成為佛教徒，擁有企管與宗教雙碩士的白雁氣功首席講師彥寬，6月7日應佛光山惠中寺之邀，在「未來與希望」講座中，以「變易人生—健康與財富」為題，從傳統中醫經脈理論，闡述氣功的基本原理，並傳授簡易的「顫掌功」，希望幫助大眾促進健康，增進身體的免疫力。

在全球推廣養生氣功22年的彥寬，受佛光山惠中寺之邀，分享如何保持氣血暢通，促進身體健康，提升免疫力。(圖/佛光山惠中寺提供)

彥寬一出場便以佛光山問候手勢「蓮花指」向現場聽眾打招呼，接著一句「我是佛光人」瞬間拉近與聽者的距離。年幼時，母親教他唸「南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩」，應是宿世因緣，長串的聖號竟一入耳根即朗朗上口。認識人間佛教之後，除了尋求生命的真諦，星雲大師也教他要常常向觀世音菩薩祈禱，讓自己有能力幫助更多人，他當即立志當好人，且要有能力助人。22年來在全球推廣養生氣功，幫助無數人重獲健康。

22年來彥寬在全球推廣養生氣功，幫助無數人重獲健康，與佛光山惠中寺現場聽眾一起宣誓「我要健康」。(圖/佛光山惠中寺提供)

「因為有變，人生才有希望，當遇到困難時，要想著黎明終將到來，所以不要害怕黑夜。」彥寬表示「變」就是他教授氣功時的重要概念，只要讓氣血暢通，身體自然健康。他也分享從佛法中得到生命的力量，他說：財富不僅是有錢財，歡喜、感恩、希望、信心與付出等都是財富。而健康是人生最大的財富，生命因健康而改變。他向觀世音菩薩許願服務眾生，也在膝蓋疼痛，無法站立時，得到觀世音菩薩加被，奇蹟式立即恢復，除了增長對佛法的信心，也更堅定為大眾服務的願力。

彥寬（中）與助教示範動作。(圖/佛光山惠中寺提供)

現場聽眾隨著彥寬的指導，一起做顫掌功。(圖/佛光山惠中寺提供)

彥寬遵循《黃帝內經》：「經脈者，所以行血氣而營陰陽，濡筋骨，利關節者也；經脈者，所以能決死生，處百病，調虛實，不可不通也。」的觀念，領悟「養生就是養氣血」。所以強調經絡及血管循環一定要暢通，全身的細胞要養氣與能量。他提醒大眾，許多身體的病痛是因為元氣不足，所以要常檢查自己：「有氣或無氣、氣通或氣堵、氣清或氣濁、氣順或氣逆」，因為有氣、氣通、氣清及氣順，身體才有能量，所謂「氣行則血行，氣血行則百病除。」

佛光山中區總住持覺居法師（左）致贈講座紀念光碟予講師彥寬（右）。(圖/佛光山惠中寺提供)

彥寬指出，他所教授的是道安大師所創的大雁功，也現場傳授神奇的「周天顫掌」，聽眾張雅翠表示，看似緩慢的動作，跟著做完出了一身汗，全身舒暢，眼睛也變明亮了；林香梨在講座之前，吃了皮膚科藥物導致胃的不適感也因此舒緩；陳麗花則是難掩興奮及感恩，原本無法握拳的手，做完顫掌功，已能輕易握放了。彥寬鼓勵大眾將身體照顧好，因為有健康的身體，才能為人服務，而色身是因為能夠付出才有意義。