《朝鮮驅魔師》、《喪屍偵探》、《屍戰朝鮮》......，從2016年電影《屍速列車》轟動全球後，影壇逐漸掀起「韓式喪屍」風潮。2022年初在Netflix上線的韓劇《殭屍校園》更是口碑爆棚，席捲各國Netflix排行榜，第一季落幕後，影迷們便積極敲碗期待續集出現，如今第二季也正式宣吿回歸啦！

K-Zombie熱潮席捲全球！《殭屍校園》口碑爆棚

《殭屍校園》改編自韓國人氣網路漫畫，被網友稱作「高中生殭屍生存遊戲」，第一季上線就橫掃Netflix各國排行榜冠軍，雖然已經播畢一段時間，但目前仍位居《網路溫度計》韓劇口碑排行榜第13名，可見它屹立不搖的超高人氣！

image source：韓劇星口碑排名(分析區間：2022/03/10~2022/06/07）

▲《殭屍校園》位於網路溫度計韓劇口碑排行榜第13名。

刻畫人性黑暗的Netflix韓劇 《殭屍校園》在演什麼？

有別於一般殭屍片的劇情，Netflix韓劇《殭屍校園》將故事主軸設定在高中校園，講述孝山高中因為不知名的病毒突然在校內爆發，導致原本充滿青春活力的學校淪為喪屍煉獄，學生們為了生存必須攜手合作才有機會逃出生天。故事不僅血腥逼真，還暗藏了人性黑暗、政治和霸凌等議題，讓觀眾在融入驚悚駭人的劇情時，也能反思這些與生活息息相關的社會問題。

《殭屍校園》第二季官宣回歸！男主角疑似復活 粉絲超驚喜

Netflix7日正式宣佈《殭屍校園》第二季即將回歸，釋出短篇前導預告以及4位新生代主演的問候影片，讓粉絲充滿期待。令人驚訝的是，在第一季疑似死去的男主角「李青山」尹燦榮，這次也錄製了問候短片，讓影迷們相當驚喜「青山沒死？」、「青山復活了嗎？」

隨著《殭屍校園》第二季正式官宣，不少網友好奇是否會解開前一季埋下的伏筆？像是班長南拉（趙怡賢 飾）與秀赫(朴所羅門 飾)的戀情發展，以及南拉拒絕前往隔離營之後的動向。

另外，第二季的劇情走向也是粉絲十分想知道的，對此，導演李在奎先前受訪時就曾表示「如果說第一季是人類的生存記，那麼第二季就是殭屍們的生存記。」想知道這部口碑破表的Netflix韓劇會如何發展？大家可要好好期待囉！

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