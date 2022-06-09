準備買房的你，在不考量價格的狀態下，會選擇買哪個樓層呢？過往有不少長輩會說四樓因為諧音關係，絕不能買，也有提到二樓問題很多不該考慮，或者頂樓容易悶熱不宜買等等，那麼隨著裝潢技術提升，這些過往的樓層迷思，是否還是對的呢？對此，就有網友在PTT home-sale版發表他自己的心得結論，引發熱烈討論。

迷思一 次頂樓戶最好？

原PO提到其實大家對樓層有很多迷思，像是都說「次頂樓」才是首選，優點是高樓層視野好，樓上僅一戶，相對來說比較不會被吵，也不會出現頂樓特有的漏水問題，但根據他看過的案例來說，次頂樓的住戶反而是最常抱怨樓上吵的，因為會選擇次頂樓的住戶，自然是對品質特別要求，所以才會直上購買最好的次頂樓層。

迷思二 頂樓房一定都會漏水？

想買頂樓戶，長輩大多都會勸說千萬不要，最大原因除會悶熱外，就是容易有漏水問題，但原PO認為會漏水的物件就是會漏，跟是不是頂樓無關，而且現在管委會驗收時，也都會特別幫頂樓住戶驗有無漏水問題，加上頂樓還不怕被樓上吵，即便會有公設噪音，關掉它就好，甚至可以要求管委會或建商，給予相對應的規範或約束，基本上想不出什麼缺點。

至於是買頂樓好還是次頂好，網友則表示：「頂樓最頂，住過就回不去了」、「頂樓漏水機率還是比其他樓層高，遇到要處理還是麻煩，次頂還是比較好的選擇」、「次頂專住神經質的，一點聲響就怪直上層」、「次頂比較像過去的迷思」、「除非是有罩的豪宅頂樓，漏水遲早發生」、「頂樓怕有機房的聲音，會吵」、「頂樓真的住很爽」、「頂樓還有一個優點就是要出門搭電梯永遠是空的」。

迷思三 2F真的不好嗎？

由於二樓缺點眾多，像是位於管線轉折處、蚊蟲多、採光不佳、噪音影響較大，民眾都不建議買房買二樓，不過原PO覺得住二樓有個最大好處，那就是「住戶蹦蹦跳跳不會被按電鈴，而且不怕停電、有獨立管線、地震時搖晃感低很多，初期也是最多人幫你盯的樓層，所以2F真的沒有這麼差。」不過像公寓和一般大樓的一樓大多還是有住戶，要特別注意。

不過針對原PO提到的2樓優點，其他鄉民卻一面倒表示：「2F真的最爛無誤」、「 2樓跟頂樓，我選頂樓，漏水可以修繕，2樓吵隱私蚊蟲NO」、「頂樓有採光、通風、景色，2樓甚麼都沒有」、「 2樓整天聽隔壁叫女鵝吃飯就飽了」、「二樓開窗應該很吵，而且灰塵很多」、「二樓容易被看光光，走出去陽台，中庭的鄰居可能把你穿內褲澆花的內褲顏色都看清楚」、「二樓就便宜的垃圾」、「我們社區2、3樓都抱怨聽得到車庫電動捲門的聲音很吵」。

「買房」網友都在討論什麼？注重房子基本規格與周圍環境

原PO結論，考量價格的話，2F真的不是多爛的選擇，而次頂根本跟一般樓層沒兩樣，如果怕吵又有預算的，他很推薦頂樓，還可以充分享受頂樓的公共區域！因此，為了瞭解民眾對於買房會特別注重什麼，《DailyView房產溫度計》進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查(2021/06/08 - 2022/06/07)來看「買房」的熱門關鍵字，可以發現民眾買房時，特別在意「格局」、「機能」、「車位」、「樓層」、「屋齡」、「空間」等，很注意房子的基本規格與周圍環境。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年06月08日至2022年06月07日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『買房』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。