隨著國內新冠肺炎疫情持續延燒，確診數不斷飆升，不少人會遇到居家隔離的情況，為了保護自己與他人的健康，必須待在家一段時間。如果不能出門讓你開始感到煩躁，不妨轉換心態，善用這段時間充電休息，關在家看似無聊，其實有很多事情可以做，無論是好好放鬆或是學習技能都很合適！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點了網友熱議在居隔期間可以做的十件事情，相信時間一下就過去了，充實度過你的隔離時光吧！

10 打電動

平時因為要顧及工作、課業，能玩遊戲的時間少之又少，一點也不過癮，愛電玩的夥伴千萬別放過清閒的居家隔離期，盡情揪人組隊打電動和手遊吧！

你可以徹底沉浸在電玩世界中不必擔心有人喊停，還能有充裕的時間破關提升角色等級、加強自己的遊戲技術，等你隔離結束就是稱霸虛擬世界的大師級玩家啦！

9 網購

「抱歉了錢錢我真的需要那個酷東西！」好不容易待在家，只想賴在床上嗎？那你可以邊躺邊打開網拍App，體驗清空購物車的樂趣，買些實用好物犒賞辛苦工作的自己。

雖說少了親自逛街血拚的快感，但在家開箱包裹帶來的驚喜也別有一番滋味，加上現在網拍到貨的速度超快，不用出門就把想買的東西通通帶回家，省時又方便！

8 打掃佈置房間

疫情期間在家的時間變長，越來越多人注意到居家環境的重要，亂糟糟的空間只會讓人憂鬱煩悶，利用這段時間打掃住處、確實執行斷捨離，當你看到窗明几淨、煥然一新的房子時，心中累積的情緒垃圾也會跟著一掃而空。

整理完若想更進一步，還可改造、佈置房間，例如重舖地板、在窗邊擺上綠色植物及美麗鮮花，透過典雅掛畫來增添空間美感。

7 追劇看電影

平時列了一串追劇清單卻沒時間追嗎？趁著居家隔離時好好補進度吧！選一天排開所有雜事，備好零食飲料從頭到尾一次看到結局，那種每集劇情都能完美銜接的流暢感，絕對不是平時只看一集就要喊停可比擬的，爽度直接翻倍！

若對近期熱門影劇不感興趣，不妨重溫經典神劇，或許能重新獲得不同的感受，值得一看的內容實在太多太多，相信你就算解除隔離了也追不完。

6 和寵物玩、陪伴毛小孩

「陪寵物玩」被不少主人列為生活中一大娛樂項目，就有不少網友表示，閒暇時喜歡吸貓或是摸愛犬的肚皮，牠們彷彿有種魔力，讓人捨不得分開。

尤其遇到個性黏人的毛小孩，在你要出門時衝到門邊發出嗚嗚地哭聲，讓人恨不得直接請假將所有的時間留給牠。因此，趁隔離時好好陪伴家中愛寵吧，畢竟「你的世界有許多人事物，可是牠的世界，就只有你而已」。

5 視訊電話聯繫親友

你有多久沒和自己的家人朋友好好談心了呢？平時忙完一天的工作回到家往往已精疲力盡，沒有時間和心力再聯絡親友。不妨藉由居隔期間聯繫他們、更新彼此的近況吧！

雖然不能見面，但打視訊電話同樣能表達你的關心，也能趁此機會讓他們知道你的健康狀況，報個平安。

4 精進廚藝

隔離期間首要注重的便是健康狀況，除了在家鍛鍊身體、飲食也十分重要。既然平時沒空煮飯，不如藉此機會親自下廚～除了讓自己吃得更好更健康，還能精進廚藝呢！

若對主食料理不感興趣，也有網友推薦準備下午茶，自製剛出爐的餅乾和香氣十足的手沖咖啡再配上一部好劇，度過悠閒的午後時光，絕對是人生一大享受。

3 報線上課程、看書學習

每天像陀螺一樣圍著工作、家庭不停旋轉，根本沒有精進其他技能的機會嗎？把握不受外在事物打擾的隔離時間靜下心來看書學習，好好消化書中知識吧！

也有人選擇報名線上課程，提升自己的能力，像是找外語家教練習口說、聽線上講座學習行銷技巧等，即使關在家也能充實自己，持續進步！

2 運動健身做瑜珈

﻿雖說不能去健身房或到戶外運動，但在家同樣可以健身。尤其這段非常時期更要注意健康狀況，千萬別讓時間白白浪費，好好鍛鍊身體不僅能加強免疫力，也能獲得好身材。

上網跟著影片中的老師活動筋骨、做瑜珈舒展身軀，或是自己練深蹲、挑戰近期很夯的劉耕宏健身操爆汗燃脂，也可嘗試結合遊戲的健身環，兼具運動與玩樂，趕快動起來享受揮灑汗水的舒暢感！

1 睡美容覺

平常上班上課都捨不得離開溫暖柔軟的床鋪，既然隔離在家當然要讓自己美容覺睡到爽，盡情享受不是被鬧鐘叫起來，而是睡到自然醒的放鬆時光，把之前失去的睡眠通通補回來！

睡個好覺也是一種另類保養，充足的睡眠不但有利健康也能讓人獲得一定的滿足，疲憊的身體得到休息後，心情、精神狀態也會跟著變好，無論要處理工作、打掃或學習都能更有動力。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月30日至2022年05月29日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『居家隔離期間消磨時間的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」