確診後不幸過世的新北2歲童恩恩，其父親近日全力追相關單位聯繫過程問題所在、才會導致送醫延誤致命，卻引爆中央和新北政治口水戰。PTT網友重新整理當時的時空背景與各項資訊，發現最主要的問題就是政策導致大量人力被浪費。

有PTT鄉民表示，恩恩事件讓人遺憾，但到現在成為政治口水更讓人無言。該鄉民認為，在這次的事件中，應該關注衛生所作為地方抗疫的前哨為何沒人接電話，並指出若要針對此問題進行分析，應該先釐清當時「疫情大量爬升、政策青黃不接」的狀況。

該鄉民說，先前疫情雖然開始升溫，但至3／31時CDC仍未放棄清零，隨後每日確診數破百並繼續上升，至4／7時CDC雖然坦承不可能清零，但在政策上卻未取消疫調、實聯制，隨後開始出現民眾抱怨未被匡列、收不到居隔單、電話打不通等問題，而新北作為疫情較嚴重的地區，連日確診數破百，4／13破200例、4／14更飆升至360人確診。

該鄉民指出，先前有新聞統計每位確診者平均需匡列16人居隔，因為當時疫調等政策未修改，人力全都綁死在這部份上，導致衛生所基層人力出現缺口，才會在4／14發生恩恩事件的悲劇，其後各縣市政府從4／15開始修正疫調政策，而CDC直到4／25才宣布簡化疫調匡列、全國不公佈足跡，實聯制則在4／27日退場。

該鄉民說，4月初時大家仍認為疫調與足跡可以讓確診緩步上漲，但現在回過頭看顯然沒有達到效果，甚至造成基層人力吃緊，「在當時醫療體系都還行的狀態，因政策問題浪費了大量的人力，造成地方衛生局所負荷爆炸，我覺得是很可惜的事情，我想這才是恩恩爸事件，最該討論的問題…」