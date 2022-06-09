周三美股主要指數全面下跌，美國公債殖利率升破3%重要心理關卡，以及油價大漲引發對通膨和利率前景的擔憂。標普500指數收盤下挫逾1%，結束連漲兩天的升勢。英特爾一周內第二度遭花旗調降評估，股價大跌逾5%，成為大盤最大的拖累之一。其他晶片股亦走弱，費城半導體指數跌大跌2.39%。

美國財政部標售330億美元10年期公債，但需求乏力，10年期債息應聲上揚。利率升高往往對不利於股票走勢。

經濟放緩的跡象亦給美股帶來壓力。繼第一季國內生產毛額（GDP）萎縮1.5%之後，亞特蘭大聯準銀行的 GDPNow追?工具顯示，美國第二季GDP季增年率預測從上周估算的1.3%下滑至0.9%，這表示經濟距離跌入「技術性衰退」可能不遠。另有數據顯示，上周抵押貸款需求創下22年來新低。

★主要指數

道瓊指數跌269.24點或0.81%，為32,910.90點。

標普500指數跌44.91點或1.08%，為4,115.77點。

那斯達克指數跌88.96點或0.73%，為12,086.27點。

費城半導體指數跌73.9點或2.39%，為3,019.10點。

★消息

財政部新標售公債需求乏力，美國10年期指標公債殖利上漲6.6個基點，報3.036%。

周二布蘭特期油價格上漲3.01美元或2.5%，收在每桶123.58美元，美國期油價格漲2.70美元或2.3%，收在每桶122.11美元，雙雙創下3月8日以來的新高價。歐美期油價格在3月8日創下2008年以來新高。

繼世界銀行之後，經濟合作發展組織（OECD）亦將2022年全球成長預測從去年12月預估的4.5%下修至3%。世銀在其最新的《全球經濟展望》報告中將今年全球經濟成長預測從4月預估的3.2%進一步調降至2.9%，與2021年全球成長率5.7%相比幾乎腰斬。今年1月時，世銀預期2022年全球經濟將成長4.1%。世銀警告經濟可能陷入1970年代式的停滯性通膨（stagflation），許多國家恐難避免陷入衰退。經合組織雖調升通膨預測，但認為陷入停滯性通膨的風險不大。

投資人將密切關注周五公布的美國消費者物價。該報告料將顯示美國5月通膨率仍然居高不下，但核心CPI（排除波動較大的食品和能源價格）可能放緩。市場普遍預期聯準會將在6月和7月會議各升息50個基點，而9月也可能採取類似的行動以對抗通膨。

美國各交易所成交量總計為106.2億股，低於過去20日均量122.6億股。

★分析

Federated Hermes首席股票市場策略師Philip Orlando在談及英特爾本季獲利前景轉淡和零售業巨頭Target下修獲利預測時表示，其他公司將跟進檢討第二季業績表現。他表示，市場將陷入動盪，在接下來幾個月至少會重新測試我們在5月初見到的3,800點，也可能略為跌破該關卡，最近的上漲是「死貓反彈」（Dead cat bounce）。

德銀首席美國經濟學家Matthew Luzzetti此前曾預測美國經濟將在2023年底前陷入衰退，周三他在給客戶的報告中表示，未來幾個月美國經濟衰退的可能性升高，「我們的主要結論是，隨著金融環境收緊，今年晚些時候經濟衰退的可能性將看起來更加險惡」。

安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian表示，隨著聯準會持續收緊貨幣環境，對經濟增長和企業獲利的擔憂可能給股市帶來更大的影響。雖然市場對這個消息比較釋懷了，但如果現在我還要全程投入，我會從桌面上拿走一些籌碼，我會等待能創造更多價值的機會。

富國銀行策略師Scott Wren表示，我們認為一旦出現升息周期可能暫停的跡象，股市就可能反彈。樂觀的消費者數據或許有助於緩解一些經濟增長方面的疑慮，但在某些情況下也可能讓市場更加擔心聯準會需要採取更激進的措施讓需求冷卻。在有明顯跡象顯示聯準會成功控制通膨之前，此時的股市反彈可能遭遇阻力。

Dakota Wealth資深投資組合經理Robert Pavlik表示，10年期債息漲破3%，這可能是我們今天看到市場下跌的部分原因，這個利率水準是投資人密切關注的焦點，它代表的是利率走升，並反映出通膨和市場波動。