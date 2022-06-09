★類股

標普500指數11大類股僅能源股收高，上漲0.15%，原油價格大漲逾2%帶來激勵。埃克森美孚（Exxon Mobil）漲1.18%，收在104.59美元，為2014年以來首次創下歷史新高。

地產股跌2.43%，表現最疲弱；其次依序為原物料股跌2.10%，公用事業股跌1.98%。科技股跌1.11%。

油價創下13周新高，道瓊運輸股平均指數下跌3.8%，表現遠遜於其他主要指數。

★重磅股

重量級科技股漲跌互見，蘋果跌0.50%，微軟跌0.77%，亞馬遜跌1.48%，Alphabet漲0.04%，特斯拉漲1.25%，Meta漲0.51%，網飛)上漲2.12%。

道瓊指數成分股以開拓重工（Caterpillar）漲1.19%，漲幅最大；其次為Salesforce漲1.09%。英特爾跌5.28%，表現最疲弱；其次為高盛跌2.12%。

主要晶片股全面下挫，輝達跌1.45%，高通跌2.06%，恩智浦跌2.62%，德州儀器跌2.64%，應用材料跌2.78%，美光跌3.05%，超微跌3.21%，英特爾跌5.28%。

★焦點股

微軟跌0.77%，收270.41美元。在俄羅斯入侵烏克蘭之後，隨著越來越多企業減少對俄國的曝險或全面撤出俄國，周三微軟亦宣布將大幅裁減在俄羅斯的業務，但表示仍將履行現有與俄羅斯客戶簽訂的合約義務。

英特爾跌5.3%，收在41.23美元。花旗一周內第二度下修對該晶片大廠的評估，稱個人電腦（PC）需求存在不確定性，以及英特爾可能對第二季獲利不及預期發出預警。花旗雖維持英特爾「中性」的股票評級不變，但下修其目標價至每股45美元，並將該公司今年營收與每股盈餘預測分別下修至719億美元和2.33美元。花旗並警告英特爾股價可能比預期更早被打入熊市。英特爾財務長和執行長等高層在美國銀行的一場會議上坦言供應鏈仍在惡化，他們看淡本季前景，尤其是PC銷售方面。

特斯拉收漲1.25%，盤中一度大漲5.37%。「科技女股神」Cathie Wood旗下方舟投資（ARK）披露自5月23日以來買進5.5萬股特斯拉股票，扭轉過去一年來減持的操作。

主要中概股走強，阿里巴巴大漲14.67%，拼多多漲9.73%，京東漲7.66%，金龍中國指數收漲5.7%，盤中一度漲6.4%。

★台股ADR

台股ADR全跌。

台積電ADR跌0.39%，收93.47美元，換算台股價格為551.85元。

聯電ADR跌0.99%，收8.96美元，換算台股價格為52.9元。

日月光ADR跌1.26%，收7.07美元，換算台股價格為104.35元。

中華電信ADR跌0.07%，收42.94美元，換算台股價格為126.76元。