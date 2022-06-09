桃園市1名女童疑似在學校教唆同學自殘、踢同學下體，繼父接獲學校通知，氣得在自家機車行外拿紙打女童，警方獲報將繼父依家暴法送辦。另有6人前往機車行撒冥紙、丟雞蛋，警方逮人後，赫見有妨害自由、殺人未遂等前科，也讓警方搖頭。

據了解，女童在學校疑似出現偏差行為，繼父接獲學校通知，日前氣得在自家機車行外，以紙捲成圓柱打女童。繼父邊打邊罵，「你在撒謊」、「你再撒謊啊」、「哭什麼」、「閉嘴」、「撒謊成性」等怒罵聲，小女孩則頻頻啜泣、哭喊。影片則是母親錄製，傳給外婆，用意是希望外婆了解此事。不料心疼孫女的外婆無法接受，將影片上傳網路。

警方調查後，發現女童並無外傷，繼父主要是要嚇女童。不過涉嫌違法家暴防治法部分，仍依法送辦。

另外有6名網友得知此事，前往機車行潑冥紙、丟雞蛋，警方事後也陸續逮人到案。但發現6人有人有妨害自由、殺人未遂等前科，還想主持「正義」，也讓警方搖頭。

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