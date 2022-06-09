台積電雖為晶圓代工龍頭，但後頭追兵三星、英特爾來勢洶洶，彼此也在技術製程上競逐，外界關注台積電進入2奈米採用GAA技術時能否持續維持優勢，且美日聯手消息頻傳是否對台積電造成威脅，對此，台積電董事長劉德音表示，不擔心美日合作2奈米，且台積電的一些良率數據都已經相當不錯。

三星3奈米製程就採用GAA技術，預計今年上半年量產，2奈米則喊出會在2025年量產的目標；台積電的3奈米還是使用原有的FinFET架構，預估今年下半年量產，2奈米則使用GAA技術，評估在2025年量產；英特爾則放話2024年就能量產2奈米，且傳出美日將合作發展2奈米，種種狀況讓市場擔憂台積電能否保持技術領先。

台積電董事長劉德音則認為，「日美合作2奈米，我想我們也在發展2奈米製程，英特爾也在發展，這個並不會特別擔心，且我們2奈米一些良率數據都已經是相當不錯，所以他們現在談合作，我想應該是希望有個備案。」

此外，劉德音認為，台灣絕對是美國供應鏈的一部分，尤其台積電更是美國半導體產業的一部分，加上大部分客戶都在美國，樂見更多的合作，不是威脅。

美國近年積極發展半導體領域，多項政策與法案皆透露力拚重返龍頭企圖心，劉德音認為台積電不受影響，且美國需要外國業者一起復興半導體產業，傾向開放全球業者到美國競爭。