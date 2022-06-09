擁有甜美五官與火辣身材的正妹網紅「四月桐」多元發展，身兼Coser與外拍模特兒，還是知名實況主，也擁有自己的YouTube頻道，以F級波霸上圍與嬌滴滴娃娃音聞名，而工作忙碌的她，仍抽空經營社群帳號，跟粉絲分享生活，昨日她在社群平台上自曝遭陌生人跟蹤，讓她氣到大罵：「跟你個鬼蹤！」

四月桐昨（8）日在facebook抱怨，表示剛結束面試工作，準備從台北返回桃園，注意到一個男路人離她距離有點近，是近到讓人覺得不自然的那一種，再加上穿著紅色外套，服裝很鮮明，但由於過馬路的人不少，所以她自己拉開距離之後，也沒有多想。沒想到走了一段又發現這位男子出現在她身後，這時後四月桐已經有些戒心了，於是她刻意放慢腳步，有心讓對方走到她前面，對方超過她之後突然停在一家店前，很認真地看著店家海報。

後來四月桐折返去買飲料，該男子也突然折返，跟她到同一家飲料店，這時後四月桐確定對方就是在跟蹤她；因為這個原因四月桐不想被知道居住位置，所以有心在附近徘徊，沒想到該男子突然上前搭話請四月桐幫忙拿飲料，讓四月桐氣到無言，因為她提著兩袋東西，還背著大包包，看起來就沒有辦法幫忙，讓她氣得大罵對方「跟你個鬼蹤」

許多粉絲在底下建議跟騷法上路之後，可以保存證據後叫警察來，也紛紛表示「注意安全，不過直接去警察局等可能會好一點」、「一定要保護自己的安全」、「怕是遇到瘋狂的那是蠻恐怖的」、「有110視訊報案app，多少有現場的嚇阻作用」、「平時要有警覺性，注意安全，真的覺得不妙就直接報警求助」