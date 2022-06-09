李建諄和太太謝靜宜同樣服務於台鐵，非本科系出身的兩人，考取公務員後，有感於專業知識不足，於是報考高科大進修學院二技假日班學程。對念書興趣不高的李建諄，本來只是跟著太太一起進修，後來發現透過學習，開始理解以前考試硬背的土木知識，並與實務工作結合，直呼是「意外的收穫」。謝靜宜在因緣際會下，跟隨先生腳步考取台鐵，企圖心旺盛的她，希望充實土木方面的專業，以奠定未來升資考的依據。

李建諄夫婦每週從屏東開到高雄上課，已育有一子的謝靜宜說，犧牲這兩年休假陪伴孩子的時間，親子日也只能請公婆代為出席，週六甚至需要加班，但回想起來「還是蠻值得的」。兩人獲頒進修學院親屬檔「同窗共硯」的肯定，畢業後，謝靜宜也準備待產，迎接第二個寶寶的到來，可說是雙喜臨門。進修期間從懷孕到生產，兩人皆抱持順其自然態度，「沒想到時間安排得剛剛好」。

高科大進修學院的學制，只要有專科以上學歷或高中職畢業後從事相關工作經驗五年以上即可報名，是南部不少在職人士的進修首選。校務主任林銘哲說，來進修的學生因具有工作經驗，動機和目標相當明確，取得學士後，繼續攻讀碩專班者不在少數，他也樂見其成，鼓勵有心進修的上班族可善加把握機會。

進修學院今年共有304名畢業生，除了一對夫妻檔，還有一對兄弟檔，另有兩人榮獲終身學習獎。「這兩年假日是我最開心的時候」，兄弟檔畢業生之中的哥哥黃森賢說，課業有一定的壓力，但可以結交到許多好朋友，大家一起讀書的感覺很棒。黃森賢唸出心得，不但完成先前中斷的大學學業，還考取企管MBA，繼續攻讀碩專班。他說，有工作經驗後再回到學校，理論套用實務的速度非常快，加上好奇心重，樂於學習，黃森賢把進修當成「另類的放鬆」。黃森賢和就讀土木系碩專班的弟弟黃森信一起畢業，未能參加實體畢典小有遺憾，不過，黃森賢說，他還有一次畢業典禮，希望兩年後已揮別疫情，能好好慶祝這個特別的日子。(記者 賴奕熏/高雄報導)