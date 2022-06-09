由於對經濟放緩的擔憂以及瑞信悲觀預測而讓銀行股承壓，歐洲股市周三收跌。

周三泛歐Stoxx 600指數高開0.3%，收跌2.51點或0.57%，為440.37點。

銀行股跌0.9%。此前瑞信表示，在投資銀行業務表現不佳之下，集團整體第二季可能會出現虧損。

Hargreaves Lansdown資深市場分析師Susannah Streeter說，那些讓金融股承壓的是有關經濟放緩的擔憂，也許消費者信心受到打擊，消費者更不願意額外貸款。從某些方面來說，已經參入了一些疲弱因素，而瑞信的宣告肯定是一個新失望。

瑞信早盤大跌7%，收盤僅跌3.8%，報6.96瑞士法郎。盤中時交易員引述瑞士媒體Inside Paradeplatz的報導，稱美國的道富集團(State Street)正計畫收購該虧損連連的銀行。

其它的金融股，例如兆豐控股、瑞銀集團分別下跌1.7%和2.6%，拉低了大盤指數。

對於歐洲央行(ECB)升息的前景，北歐資產管理(Nordea)策略師Sebastien Galy說，很難想像ECB會在七月升息50個基點，因為這將產生一個極大的不確定性，ECB將傳遞出一種通膨的恐慌感。

物價飆升、貨幣政策收緊、以及烏克蘭戰爭帶來的不確定性，讓投資人擔憂經濟衰退，市場因而失去了動能。而中國的放鬆新冠疫情管制，帶來一絲希望，但是其清零策略仍令人感到擔憂。

周三的數據顯示，德國四月工業生產復甦，但是表現仍低於預期。

零售股上漲2.1%。西班牙Zara的母公司Inditex上漲6.3%，報23.63歐元；該時裝集團公布2~4月的季度淨利大增80%。

匈牙利廉航公司威茲航空(Wizz Air)跌9.5%，報2499英鎊；威茲稱，飆升的燃料成本將導致今年虧損加大，公司已投入額外的資源，避免員工短缺等造成的混亂發生。

瑞典線上博弈公司Kindred在取得荷蘭的博弈許可後，大漲7.7%，報103.4瑞典克朗。