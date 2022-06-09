世界糧食受到俄烏戰爭影響大為缺乏，依賴俄烏兩國穀物的中東與非洲國家糧食大漲，引發糧食危機；克里姆林宮周三表示，西方必須解除對莫斯科的制裁必須在俄羅斯糧食運往國際市場之前解除，而土耳其也認為取消俄國「出口障礙」的要求是合理的。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說:「總統普丁表示，為了將俄糧食運往國際市場，必須取消對俄的直接和間接制裁。」他說，西方的制裁措施正影響航運安全、支付及進入歐洲港口。他也補充，目前沒有關於取消制裁的實質性討論。

而在安卡拉，土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行會談，索格魯在聯合記者會上表示:「如果我們要把烏克蘭穀物開放到國際市場，我們認為消除阻礙俄國出口的障礙是合理要求。」但他也說，俄烏雙方必須進行更多會談，以確保任何出口船隻的安全。

自2月下旬俄羅斯入侵以來，烏克蘭大部分糧食出口都已經停止，烏克蘭是世界第五大糧食出口國，其出口的小麥占世界的10%，而戰爭影響到烏克蘭90%的糧食出口港口。

根據聯合國的數據，俄羅斯和烏克蘭兩國供應非洲約40%的小麥消費量，目前非洲小麥價格上漲了約23%。

目前土耳其正在俄烏雙方之間斡旋，希望開通海上糧食走廊出口糧食；而若由土耳其當擔保人，所有貨船離開黑海港口都由土耳其海軍護航並進入全球市場。安卡拉也表示，若達成任何形式的穀物出口協議，該國將準備當「觀察安保機制」的一部分。

航運業內部人士表示，烏克蘭沿海的水域需要先排雷，並安排特殊保險，並嚴格保證船隻和船員的安全，才會有船東願意派船隻前往。