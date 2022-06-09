國民黨黨主席朱立倫徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引爆藍營「桃園之亂」。傳出民進黨內部民調顯示，若民進黨派出新竹市市長林智堅參選，張將以33%輸給林的37%；若民眾黨立委賴香伶參選，張也討不到甜頭。此消息引熱議，有網友更直言：「朱立倫真的別以為國民黨桃園能躺著選！」。

《鏡新聞》7日報導，根據民進黨內部民調顯示，在藍綠對決情況下，林智堅以37%支持度微福領先張善政的33%；若賴香伶參選、形成「三腳督」，林跟張則各以33%的支持度打平，賴則獲得13%的支持度。

報導也曝光張善政「內閣級」輔選團隊，據悉，團隊成員涵蓋各領域專長，由前行政院副院長杜紫軍領軍，還有前農委會主委陳保基、教育文化專長的前立委陳學聖、醫學環境專業的前立委陳宜民，以及經濟學者林祖嘉。

張善政民調輸給林智堅的消息，引發熱議。網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「朱立倫真的別以為國民黨桃園能躺著選！」「桃園已經不是以前藍軍優勢的桃園了，國民黨中央還不懂嗎？」「給這樣一弄，很多深藍都不想投票了」、「原來陳學聖加入了張善政團隊」。但也有網友直言，綠營已在帶民調風向了！