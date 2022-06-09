SUMCO剛剛宣佈矽晶圓將在2024年前調漲售價3成、昭和電工也宣佈形成半導體回路用之高純度氣體將調漲售價2成。消息面利好激勵矽晶圓廠環球晶(6488)、合晶(6182)、台勝科(3532)、中美晶(5483)等股價走揚。

日本矽晶圓大廠勝高（Sumco）將提高晶圓的價格，矽晶圓是半導體電路中使用的基本基板材料。Sumco計劃在2022年至2024年間將晶片製造商的長期合約價格提高約30%。而材料生產商昭和電工（Showa Denko ）將用於製造電路和清潔所必需的高純度氣體的價格提高20%以上，該公司將天然氣投入價格上漲和運輸成本上漲列為漲價的主因。

合晶5月營收重新站回10億元大關，年增21.77%，累計前5月營收為50.46億元，年增27%；為加速子公司上海合晶拓展中國大陸相關業務市場，並吸引及激勵優秀專業人才，提高集團全球競爭力，合晶董事會日前決議通過上海合晶向中國證券交易所申請首次公開發行股票，並在中國大陸證券交易所上市交易。合晶指出，此次發行股票數量預計占上海合晶發行後總股本的10%至25%，並授予主承銷商不超過首次公開發行股票數量15%的超額配售選擇權。合晶目前持有上海合晶45.8%股權，上海合晶發行新股後，合晶持股比重將降到32.63%至41.22%。上海合晶將在6月28日於上海松江區召開股東會。

合晶首季獲利為4.87億元，EPS為0.9元，毛利率43.3%，營益率28.3%。