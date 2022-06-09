中南部疫情持續升溫，台中市已連續兩天確診人數全國最多、正處於疫情高峰，為優先保護學生，市長盧秀燕宣布，台中市高中以下學校停課不停學政策，將再延一周，將以線上教學方式持續到6月17日，未來則視疫情發展滾動檢討。

盧秀燕表示，中南部這兩、三周疫情都處於高峰，台中市昨天確診人數更是全國最多，今天應該也不會少，為在高峰時加強保護孩子，台中市5月23日開始就實施停課不停學，而依照線圖來看，學生確診比例確實往下掉，顯示此措施對孩子有起到保護作用。

盧秀燕強調，市府經仔細考量，並與家長團體討論，才決定停課不停學再延一周，除考量疫情高峰期、停課對降低學生確診數確實有幫助外，也因國高中學生目前正在接種第三劑疫苗、國小至5歲的孩子也正在打第一劑，保護力要半個月左右才會生效，至於17日之後到學期末還有兩周課程，是否恢復實體上課，將再視疫情狀況滾動檢討。

盧秀燕說，部分家長有反映，連續三周停課，照顧孩子有些困難，若家長有需要，仍可以送到孩子到學校，過去三周平均有1.6萬名學生是到學校接受照顧，這個措施下周仍維持。