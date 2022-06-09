2008年擔任米迪亞暴龍隊老闆施建新（已改名施允澤）因捲入打假球簽賭案遭起訴，2013年獲判無罪確定，施提告請求Google搜尋移除「施建新」與「假球」的連結，歷審都敗訴，台灣高等法院更一審逆轉判准要求Google移除非新聞只是辱罵施的「網路搜尋結果」。

但高院更一審認為，施雖已辭任球隊負責人約14年，且已改名，有減退其公眾人物色彩意圖，但Google上關於他涉假球案的新聞報導及事實陳述等，不致對他有明顯之侵害等，並無移除的必要，駁回施的請求。全案可上訴。

施提告指出 ，任何人在Google上輸入關鍵字「施建新」檢索後，都會出現指摘他2008年擔任暴龍隊球團負責人時，參與打假球放水案，不當揭露他的學經歷、職業、感情、家庭等隱私，但他涉及刑案部分已獲判無罪確定，且辭任球團負責人多年，沒必要再被蒐集。

施男主張「遺忘權」，認為因時間經過已不適當、無關係或過剩，Google不須再將他與假球案連結，且這些不實網路新聞或訊息貼文之傳布，一般不知情之民眾得隨時檢索系爭資料，致他的名譽權、隱私權等持續受侵害，Google應移除相關搜尋結果。

Google委任律師主張，並未蒐集、處理或利用施的個人資料，應不受個資法之規範，且施男已改名為「施允澤」，則其對「施建新」之原名早已不得主張任何權利，再者關於施涉入打假球案之記載，不屬個資法所定義之個人資料，施的請求顯無權利保護必要。

一審台北地方法院及二審高院都判施敗訴，經最高法院廢棄後出現大逆轉，高院更一審認為Google搜尋結果關於「這種人就應該用球棒從嘴巴穿進去屁眼穿出來」「施建新真的是垃圾是狗屎」等，是情緖發抒的髒話無何事實陳述，即使刪除，已不具公眾知的權利維護等公共利益。

高院更一審指出，除了謾罵的網頁外，其他關於施的新聞報導及事實陳述，如年齡、學歷造假等，事屬系假球案中大眾感興趣之事務，且施當時為公眾人物，應可受公評，故仍有繼續留存該等隱私事實之必要性。

合議庭認為，施雖已辭任球隊負責人約14年，且已改名，有減退其公眾人物色彩意圖，但假球案發展過程及影響為內容對他隱私事實之記載，並非主要部分，並無移除必要，但純粹咒罵施的網頁，判令Google應移除該篇網頁的內容。可上訴。