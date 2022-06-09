愛情是浪漫的，處在熱戀中的女人，往往會忽視掉另一半的很多缺點，但步入婚姻後，可能會發現另一半與以往截然不同，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，生肖屬虎、龍、蛇、馬、豬的男人婚後缺點畢現，老婆需要費很多心力來維持兩人的感情，非常累人。

▍1.生肖虎

雖然屬虎男很能幹，事業也很成功，嫁給他們能夠跟著享福，但屬虎男有不少缺點，霸道的個性在他們身上展現得淋漓盡致，任何大小事情都要他們做主，會讓人覺得不舒服。不過對於優柔寡斷，不擅長自己做決定的女人來說，這倒是加分條件，能讓自己更加安心。

▍2.生肖龍

屬龍男對待感情很專一，他們從不三心二意。不過他們有一個缺點，就是傲氣很重，從不願意向別人低頭，對待老婆也是如此，夫妻吵架時也不會哄哄對方，就會讓人心很累。

▍3.生肖蛇

生肖蛇的男人表裡不一，善於隱藏自己的情緒，當兩人相處久了，他那強烈的佔有慾，就會逐漸顯露出來。他們喜歡掌控主導權，事事都要管著對方，容易讓另一半覺得喘不過氣，束縛感很重。

▍4.生肖馬

屬馬男最愛自由，喜歡無拘無束的生活，貪戀新鮮美好的事物，且缺乏責任心，對待感情就不是很專注。身為他們的另一半，就要費很大的精力與心血來維護這段感情，他們要管才會乖，但如果管得太緊也容易適得其反。

▍5.生肖豬

給屬豬男當老婆，你會覺得很火大，他們在婚後會充分展現他們懶癌的特點，萬事只想讓老婆做，水壺倒了都懶得去扶一下，整日過著飯來張口，衣來伸手的日子，從不主動去做家事。除非你是天生就閒不下來的人，要不然他真的會讓你很生氣。

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