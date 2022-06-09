新冠肺炎疫情迅速延燒，醫療資源嚴重匱乏的偏鄉離島首當其衝，未施打疫苗的兒童更是備受威脅，為此藝人賈永婕的「台灣永婕美少女慈善協會」發起重返幸福公益勸募活動，霈方國際在第一時間加入公益行列，捐贈兩部兒童HFNC呼吸器送往三總澎湖分院，守護偏鄉離島兒童的健康。

霈方國際早在去年三級警戒期間，就支持防疫女神賈永婕的捐贈義舉，陸續捐贈救命神器（HFNC）、電子影像喉頭鏡和防疫物資支援醫療前線。如今疫情延燒至離島偏鄉，來自澎湖的董事長呂慶盛為了回餽家鄉，慨捐HFNC呼吸器守護澎湖幼童，「身為澎湖子弟深感應當為家鄉盡一份棉薄之力，期待透過捐贈HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），守護澎湖的幼童，降低COVID-19所帶來的威脅。」

三總澎湖分院自今年5月起收治確診幼童已有12位，因幼童抵抗力較弱，一旦確診可利用HFNC搭配呼吸器維持穩定呼吸，降低惡化成急重症的風險。