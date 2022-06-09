警方為確保兩位長輩的安全，特協助載返回住處護送回到他們溫暖的家。（民眾提供）

台中市大雅區9旬蔣姓老翁與8旬蔣姓老婦，日前一早出門拜拜後，兩人竟就忘記回家的路！大雅警分局員警張勝雄、鄭暉騰接獲民眾報案，趕往大雅區永和路瞭解，透過兩老身上所攜帶的敬老愛心卡進行身分查證，發現都住於大雅區中清路三段997巷附近，為確保其安全，警方協助載返回住處平安護送兩位長輩回到他們溫暖的家。

大雅派出所警員張勝雄、鄭暉騰，日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱於大雅區永和路有對老夫婦需要協助。警方趕往現場了解後，發現夫婦倆疑似皆患有失智症，一早出門拜拜後就忘記回家的路，張、鄭2員透過其身上所攜帶之敬老愛心卡進行身分查證。

警方發現兩位長輩分別為9旬蔣姓老翁與8旬蔣姓老婦，皆住於大雅區中清路三段997巷附近，為確保其安全，警方協助載返回住處，並詢問大樓管理員才了解，夫婦倆因平日無兒女陪伴於身旁，時常會偕伴出門散心；但因年事已高，失智症的狀況越來越嚴重。

大雅派出所長賴克溫呼籲，民眾平時應多注意家中老人身體健康，並儘量避免其獨自外出，以免發生走失的情形；另亦應予配帶足以識別身份的物品，以防不慎走失時，可由他人能在最短的時間能幫助他（她）回到溫暖的家。