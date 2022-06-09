大S和汪小菲去年底閃電結束10年婚姻，回憶兩人婚姻之初，從認識到交往結婚只有49天就決定步上紅毯，生下一女一兒後也不時曬恩愛，讓外界相當稱羨，最近有網友挖出汪小菲昔日上節目談到和大S吵架經過，他不解大S為什麼出門後突然要回家，好面子的大S也不肯說，之後用畫的暗示自己是因為產後不適才想要回家，讓汪小菲甜蜜在心頭，對照今日分道揚鑣的處境讓人相當唏噓。

汪小菲過去上王偉忠的節目《我們一家訪問人》分享兩岸婚姻的點滴，他回憶有次跟大S出門打羽毛球，沒想到女方突然說想要回家，原本汪小菲以為她只是要去洗手間，但大S卻強調堅持要回家，汪小菲說：「我就當時又生氣了，她就特別苦悶的，也不跟我吵，就回去了。」

汪小菲分享大S過去寫信求和，讓汪小菲甜蜜在心頭。（圖／翻攝自追星系學姐微博）

汪小菲說，回家後大S畫了一幅畫，畫中有個女孩打羽毛球突然尿到褲子裡，然後很窘迫的回去，汪小菲才明白大S不是不給他面子或是跟朋友鬧不合，只是因為褲子髒了想要回去換，雖然起了爭執結局卻很甜蜜，汪小菲微笑說：「我一看就樂得不行」。

汪小菲更補充平時兩人吵架，有時大S都會寫信跟他和解，寫下：「老娘不計前嫌，你也要自己注意『彈跳』」，笑說因為他是脾氣一來就會爆發的類型，大S便幫他取小名叫「彈跳」，意思要他學會控制好情緒。未料兩人離婚後，先前汪小菲又再度爆走，發文傷了大S和S媽，事後雖坦言一時衝動傷害，但仍無法彌補過往感情，連S媽受訪也放話不再回應了。