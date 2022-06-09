影／金山磺港漁港船艇起火狂燒 濃密黑煙竄天際 10:132022/06/09 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市金山區磺港漁港9日有一部船艇起火，竄出濃密黑煙。（圖／新北市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市金山區磺港漁港9日有一部船艇起火，竄出濃密黑煙。（圖／新北市消防局提供） 影／金山磺港漁港船艇起火狂燒 濃密黑煙竄天際 訂閱影音： 中時新聞網 新北市金山區磺港漁港，今（9日）上午9時23分許一台船艇因不明原因起火，火勢猛烈，伴隨濃密黑煙直衝天際，新北市消防局獲報後，立即出動19車40人到場，目前出2水線泡沫搶救中，暫無人員傷亡。 台南柳營科工區科技廠火警 氨氮廢液槽外洩起火黃煙狂竄 NCC前專委火燒玉山 監院要法務部查同行律師 彰化凌晨連兩起大火警消動員灌救 人員皆救出無傷亡 #磺港漁港 #金山 #火災 #失火 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男深夜車停路邊拉K以為沒人知 關燈未熄火反引警盤查 10:162022/06/02 社會 汐止公寓深夜惡火 女急喊「男友在裡面」不知他已爬窗脫困 11:102022/06/07 社會 盜舊金山富商近億逃來台 台美合作逮美籍華人遣返 07:122022/06/06 社會 嘉義山區也能看澎湖花火節煙火 季節限定海上花火吸睛 19:252022/05/31 生活 桃園楊梅鐵皮倉庫陷火海 消防鋸鐵門灌救1.5小時 22:312022/06/08 社會 金門監獄外晚間鞭炮、煙火炸響 獄方不敢大意 真相曝光 22:472022/06/02 社會 新北淡水4樓公寓頂加火警 濃煙衝天民宅瞬間陷入火海 21:202022/06/08 社會 俄焦土戰術伺候北頓內茨克 與烏爆發最激烈戰鬥 07:582022/06/06 國際 高雄永安民宅火警 79歲老翁燒成焦屍 19:232022/06/02 社會 闖舊金山民宅劫財近9千萬元 搶匪潛逃回台 美台合作逮人 22:442022/06/05 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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