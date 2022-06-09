新北市金山區磺港漁港9日有一部船艇起火，竄出濃密黑煙。（圖／新北市消防局提供）

影／金山磺港漁港船艇起火狂燒 濃密黑煙竄天際

新北市金山區磺港漁港，今（9日）上午9時23分許一台船艇因不明原因起火，火勢猛烈，伴隨濃密黑煙直衝天際，新北市消防局獲報後，立即出動19車40人到場，目前出2水線泡沫搶救中，暫無人員傷亡。