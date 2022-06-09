大陸國台辦9日發布答記者問，就國民黨主席朱立倫訪美期間表示是親美政黨，「持續對抗共產主義，與中共做價值與制度的競爭」，並稱「九二共識」就像美國的一中政策，是「沒有共識的共識」、「創造性模糊」等說法，大陸國台辦發言人馬曉光表示，台灣是中國的一部分，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，應該由家裡人商量著辦，不需假手外人，並強調「九二共識」不容任意扭曲，致力發展兩岸關係、維護台海和平穩定的政黨團體與人士，要保持頭腦清醒、站在歷史正確一邊，而不是相反。

馬曉光表示，「九二共識」是1992年海協會與台灣海基會經由香港會談及其後函電往來，達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，雙方函電往來都清晰表明了堅持一個中國原則、追求國家統一的立場和態度，白紙黑字清清楚楚。

他說，在「九二共識」的基礎上，兩岸雙方開啟協商談判，開闢兩岸關係和平發展道路，中國共產黨和中國國民黨也展開交流合作，為推動兩岸關係和平發展、維護台海和平穩定作出貢獻。

馬曉光強調，「九二共識」不容任意扭曲，當前台海形勢複雜嚴峻，兩岸關係日趨緊張。希望台灣任何致力於發展兩岸關係、維護台海和平穩定的政黨、團體和人士，在涉及民族大義、大是大非等重大問題上，要保持頭腦清醒，把握正確方向，放遠眼光，站在歷史正確一邊，而不是相反。