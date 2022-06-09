傑倫布朗(右)光在上半場就轟下22分。(美聯社)

(10：58更新)總冠軍賽G3在9日來到「綠衫軍」塞爾提克主場TD花園開打，向來擅長打第3節的勇士，靠著柯瑞單節進帳15分，一度克服上半場落後18分頹勢取得1分超前，不過塞爾提克隨即回穩，打完前3節，仍以93比89領先勇士。

相隔12年之久回到自家主場打總冠軍賽，塞爾提克一開賽就靠凶猛三分外線，打出10比2開局，隨後更靠傑倫布朗領軍打出8比0，一度取得24比9領先，打完首節，塞爾提克33比22領先勇士，傑倫布朗首節投9中6，包辦17分。

來到次節，塞爾提克換成塔圖跟其他板凳球員輪流在三分線外開火，再次擴大雙方差距到18分之多，不過克雷湯普生、柯瑞兩人接連投進三分球，帶領勇士打出10比0追上，但柯瑞也吞第3犯，上半場結束，塞爾提克仍以68比56領先。

打到勇士最擅長的第3節，柯瑞雖連進兩顆三分球，卻很快吞下第4犯，但他火力仍未停歇，打到次節還剩5分06秒，柯瑞投進三分球更製造荷福德一級惡性犯規(埋地雷)，進而帶起勇士12比0猛攻，反以83比82超前地主塞爾提克。

不過塞爾提克馬上穩住陣腳，史馬特投進三分球，塔圖也來兩罰俱中，打完前3節，塞爾提克仍以93比89領先。