櫃買中心表示，將於今（9）日審議奇鈦科技公司（3430）上櫃案。

奇鈦公司主要從事特用化學產品之研發、製造及銷售，董事長為龍筱芬，推薦證券商為中國信託證券、康和證券及合作金庫證券，申請時資本額2億9,736萬元。

奇鈦公司2021年合併營業收入為14億9,705萬元，稅後淨利為1億3,076萬元，每股盈餘為4.36元。2022年第一季合併營業收入為4億2,296萬元，稅後淨利為5,130萬元，每股盈餘為1.71元。