台北市政府爆發網軍疑雲，多名員工被揭露上班時間使用PTT發文，台北市議員陳怡君抓包自稱北市府「地下小編」的PTT帳號「magelinus」，豈料資訊局報告卻稱發文時隔已久難追查，卻被陳抓出該帳號身份為北市都市更新處蕭姓前員工，痛批局處竟公然卸責，要求市長柯文哲專案報告並向大眾道歉。

有議員日前在質詢時指出，PTT帳號為「LovError」疑似發文帶風向，追查一下才發現IP位置在市府，市府清查後確定是台北市會展產業發展基金會林姓員工，最終給予記過2次、考績丙等且無年終獎金的懲罰，另針對交通局科長林育生確定有行政處分，觀傳局則針對科員宋承恩予以核定申誡2次，工務局新工處黃姓員工擬申誡1次。

同樣揭露自稱北市府地下小編PTT帳號「magelinus」的陳怡君，因不滿資訊局以年代久遠、須查歷史紀錄為由，不願給出該帳號明確身份，她只好自扮柯南，循E-mail及臉書等管道，追出帳號背後身份其實為都更處蕭姓前員工，同樣也是在上班時間假冒市府小編發文，但市府卻無法遏止歪樓，她批評資訊局公然替網軍拖延卸責，如今身份曝光，未來會如何追究處置？

陳怡君說，據市府「員工使用資通訊裝置應注意事項」規定，使用公務資通訊裝置不得有惡意中傷、謾罵、散佈不實言論、發表個人政治立場等違反行政中立行為，但柯上台後，非但未約束此行為，反而更變本加厲，等到被抓包、見光死了後，再切割、擠牙膏，還故作鎮定的推給「個人行為」輕輕帶過，非常不可取，這就是柯市府面對醜聞的態度。

陳怡君要求，柯市府不要再裝無知、擠牙膏、假震驚，案子被爆到哪進度才辦到哪，與其被抓包，不如自己清君側，柯文哲應該針對這一連串的網軍醜聞到議會進行專案報告，以杜絕歪風，並且鄭重向市民及社會大眾道歉。