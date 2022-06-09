女星李妍憬日前向謎片導演圤智雨喊話要當AV女優，隨後改口表示只是開玩笑，不過傳出她將擔任徵選AV男優的評審，還表示要「親自驗貨」，對此，圤智雨表示宣布「情色教主」雪碧也將加入評審陣容，更大方公開自己的「驗貨標準」。

根據《鏡週刊》報導，將擔任徵選AV男優評審的李妍憬，訂出一套嚴格評選標準，除了要有顏值之外，尺寸也不能太小，而且一定要「脫褲驗貨」，更透露要在沒有影像及書籍輔助下，當場考驗男優「升旗能力」，才能呈現最真實反應，原本要邀Makiyo擔任評審，但此提議馬上遭李妍憬打槍，表示除了疫情嚴峻之外，另一個就是胎教問題，至少要等她產後復出再提出邀約。

圤智雨將開辦男優百人徵選。(戲引子 圤智雨臉書)

圤智雨昨(8日)在臉書對此事做出回應，除了邀請李妍瑾辦男優徵選之外，還邀「情色教主」雪碧擔任評審，根據《自由時報》報導，雪碧原先對於擔任「脫褲驗貨」的評審不感興趣，但因為和圤智雨、李妍瑾都認識，想說一起評選會有很多火花，才點頭答應邀約，至於AV男優的門檻在哪?雪碧表示第一眼外表很重要，至於看到一堆裸男會不會害羞？她表示：「如果有我的菜才會害羞。」

圤智雨也丟出兩個問題請網友集思廣益，就是台北哪邊有能容納超過100人且有麥克風設備的場地，此外，男優徵選的表演能有什麼?若以上問題都能得到解答，徵選會最快月底就可以開辦。