混血滑雪女將谷愛凌擁有極高人氣，在冬季奧運後聲勢直線上漲，也讓她得到許多代言，最近她對外宣布將擔任美國鹽湖城申奧大使，在加州出席《時代雜誌》百大人物峰會提到了相關問題，訪談中她更說出「從來沒有後悔代表大陸出賽」這句話，引起正反兩面熱議，不過多數媒體、網友仍表達支持。

Eileen Gu to Serve as Ambassador for U.S. Winter Olympic Bid | TIME https://t.co/Vqq5nqwWbb — Bill Bishop (@niubi) June 8, 2022

谷愛凌昨天在時代雜誌峰會，表示將投入美國鹽湖城申辦2030或2034年冬奧相關工作，並自稱「申奧大使」，但代表大陸參加奧運的她遭到了一些批評聲浪，有網友表示她是個「投機者」，在中美之間「兩頭吃」，不過還是有許多媒體和網友表達支持，認為如此問題並不大，並且有許多先例。

她受訪也提到對代表大陸出賽的看法，表示自己從沒後悔過，而主持人問及若2030年冬奧在美國舉辦，她是否會改變想法，她說：「這很有趣，我是鹽湖城2030申奧大使，我覺得這是全球化一個絕佳佐證，我們能透過滑雪、冰上運動連結彼此，鹽湖城希望吸引世界各地運動員來訓練。」

而過去確實有一些類似谷愛凌的例子，如大陸跳水皇后高敏出任美國紐約申奧大使、申雪與趙宏博出任南韓平昌申奧大使、丁俊暉出任英國倫敦申奧大使、陳露出任俄羅斯索契申奧大使等，這些案例都讓部分媒體、網友認為此舉沒太大問題，有媒體則表示沒必要將事件無限上升到政治或中美競爭上。