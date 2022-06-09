陸股近在三穩、二十大政策作多下，多頭強勁，今早台股掛牌陸股ETF持續走高。台新投信表示，A股在外圍國際情勢動盪及中國疫情升溫下，持續回檔修正，不過，官方會提振經濟，政策作多火力全開，包括中國國務院副總理劉鶴釋出穩定宏觀經濟、穩定金融市場及穩定資本市場等「三穩」定心丸，以及今年秋天將舉行「二十大」，預期亦將端出政治紅利；在評價面上，A股本益比(P/E)及股價淨值比(P/B)皆來到2000年以來的低水位，A股賣壓已逐步消化，後續再跌空間有限，現在是中長線布局絕佳時機。就類股表現分析，消費股受惠中國人均家庭支出具大幅成長空間，即將迎來疫情後的報復性買氣，後市商機龐大，優先布局。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示，疫情是當前經濟復甦阻力，但上海疫情已經得到控制，6月起全面恢復正常生產生活秩序。悲觀情緒對市場的擾動總是會消退的，從3月底私募基金持倉A股部位來看，低至59%，已低於2020年第一季疫情初期，接近2018年年底水準，顯示當前市場是過度悲觀，估A股進一步重挫可能性低。

葉宇真指出，政策一向是主導A股走勢的重要關鍵，3月兩會明確全年5.5%的GDP增長目標，要達成此目標勢必需要更多政策扶持，進一步降準、降息可期，「穩增長」也將持續加碼並進入集中發力期。中國政策作多方向包括：一、可用財力增加：財政支出達到26.7兆元人民幣；二、企業紓困，估全年退稅減稅約2.5兆元人民幣；三、拉動有效投資：安排3.65兆元人民幣專項債額度；四、全力穩就業：就業補助資金超過600億人民幣；五、通膨壓力降低，人行寬鬆貨幣的操作節奏明顯加快。

葉宇真表示，回顧過去中國疫情反覆，都會帶來線下消費的衝擊，但在疫情修復後，也會迎來一波線下消費的復甦，而比起物流快遞、交通運輸、酒店旅遊等，餐飲零售通常是反彈先鋒，並以白酒類股扮領頭羊。白酒是中國食品飲料行業中，市場份額最大的產業，受消費升級驅動最明顯，具有人民「喝好酒」習慣的養成、市場朝高端品牌集中化、文化性和地方性都無法取代等四利基，壁壘遠高於其他消費品，蘊藏最多機會，未來會是數千億人民幣商機的賽道。