東台精機去年轉虧為盈，EPS為0.68元，9日股東會通過每股配發現金股利0.20元，現金股利配發率29.41％。

東台9日股東會承認去年財報、營業報告書，去年合併營收回升至96.26億元、年成長24％，淨利歸屬母公司1.73億元、年增幅150％，EPS為0.68元，扭轉前年每股虧損1.36元的局面。以投票方式，通過盈餘分配案，每股配發現金股利0.20元，並完成修訂公司章程、取得或處分資產處理程序等議案，只花17分鐘，就完成今年股東會所有議程。