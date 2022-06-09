搶攻「軌道經濟」，平價精品連鎖咖啡品牌路易莎，攜手台灣高鐵跨界合作，共同開設「台灣高鐵×路易莎」聯名店，首家店型於今（9)日進駐高鐵台中站。同時，自6月21日起限定10天，旅客在列車上可以品嘗到路易莎為高鐵旅客特別調製的聯名精焙咖啡，為路易莎致力經營「全方位生活」開啟新頁，除了突破既有的多種特色門市之外，更拼湊完整的台灣人咖啡生活地圖風貌。

慶祝「台灣高鐵×路易莎」聯名店今日開始營運，路易莎並推出多重優惠活動，開幕首日聯名精焙咖啡第二杯半價（手沖除外），貝果買二送一。消費任一商品並於臉書打卡，即贈高鐵聯名便利貼乙份，送完為止。購買高鐵「飯店聯票－繽紛夏日孩想玩」專案，於6/9至8/31入住台中地區指訂的飯店，每位旅客還加贈「路易莎莊園級美式咖啡兌換券」乙張（每房最多贈2張），數量有限，送完為止。

此外，凡於6/9起購買8/31前（含）出發，任一抵達台中站之旅程（自由行、自駕遊、豐富行、精緻遊），依占床／位人數，每位旅客加贈「路易莎莊園級美式咖啡兌換券」乙張，數量有限、送完為止。

高鐵台中站是高鐵全線的樞紐，「台灣高鐵×路易莎」聯名店，突破一般街邊店的模式，於車站大廳正中央，設計以第3rd Wave精品咖啡文化精神，融入高鐵台中站輕盈快速及簡潔通透的空間意象，同時，為創造咖啡文化氛圍，提供商務旅客中繼站必要的充電插座，以及明亮溫暖的照明檯燈，供其停留駐足辦公。整體設計充滿時尚氛圍，讓時間與空間和旅客及光影的融合，為車站大廳組合出一幅從容休憩的優雅畫面，期待能成為站內一大特色，為旅客提供美好咖啡文化。

路易莎咖啡與台灣高鐵的合作精心規畫兩年多，除了開設「台灣高鐵×路易莎」聯名店之外，還設計專屬店員的聯名制服，並推出一系列獨家聯名杯套及循環杯等，路易莎更特別為高鐵台中站調製聯名精焙咖啡，秉持職人匠心調豆精神，以多年自家烘豆累積的經驗，首次採用「分烘後混」精緻烘焙工藝，調配高鐵限定的「聯名精焙」配方。

「分烘後混」的烘焙工藝不僅費時耗工，更考驗著烘豆師對每支豆子特性的熟悉度和掌握度，依據每種產區特性找到最佳烘焙，凸顯其特色，反覆測試調配黃金混合比例，讓配方豆風味更加立體、層次豐富。同時嚴選透過耐烘的肯亞、瓜地馬拉、寮國支撐咖啡的濃厚度，搭配淺焙的衣索比亞日曬耶加雪菲帶出花果調性的明亮果酸感，襯著巴西特有的榛果、巧克力風味。整體而言，入口巧克力與花香氣中，帶著濃郁的焦糖巧克力口感，柑橘與藍莓點綴其中，尾韻則帶著蜜香紅茶般甜味，風味鮮明、層次感強、獨具特色。

路易莎與高鐵合作推出的聯名精焙美式咖啡，中杯60元、大杯80元，推車販售每杯50元，商務車廂服務免費供應6月21日起10天期間限定。聯名精焙拿鐵中杯80元、大杯100元，聯名精焙手沖85元。