【LIVE直播】退選下一步？是否加入張善政團隊 羅智強最新說法

宣布退選「成全」桃園市的前北市議員羅智強，今(9日)持續為桃園行腳千里祈福，他透露，今天請辦公室去聯繫要拜訪柯文哲市長，等於跟老朋友聚一聚，不用太多政治上想像，「也請益他對於台灣局面跟下一步的想法，輕鬆聊天而已」。

羅智強說，宣布退選桃園市長後，很多支持者不捨，但他也安慰大家，人生順境逆境都有路可以走，大家不要為他擔心，自己向來在逆境中找更好的路，只要肯堅持努力，一定有路走，接下來就是走完「祈福桃園」。

另外，羅智強也透露，會照幕僚聯繫，排一個時間，再去拜訪柯文哲市長，「我跟他本來就私下互動很多，市議會也是不打不相識，我剛選上議員跟他剛當上市長，我跟他也蠻不合，綽號也是他取的，過去有些交鋒，但工作四年，發現政黨立場不同，理念不一致，但他是直率跟直白的人，我喜歡直率跟直白的人，這是一個超越黨派的一個朋友交情」。

羅智強指出，之前要參選桃園市長、辭掉市議員，也有去跟柯市長見面，對方有很多建議跟祝福，當然現在桃園市長選舉暫告一段落，等於跟老朋友聚一聚，不用太多政治上想像，也請益他對於台灣現在局面跟下一步的想法，輕鬆聊天而已。

媒體也詢問羅智強怎麼看桃園藍軍選舉？羅則回應，相信每位桃園市長參選人，都會努力展現為桃園貢獻那一面，相信每個人都有智慧面對大家疑問，大家加油，大家努力。