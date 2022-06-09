全球景氣成長趨緩，但第三季進入石化旺季，台塑董事長林健男今在台塑股東會表示，近期中國大陸解封，並提出振興經濟措施，將帶動石化產品需求增加。此外 ，因應全球能源轉 型， 台塑用於太陽能封裝膜的EVA、風力發電的ECH及碳纖可望受惠，另歐洲碱氯廠因能源價格大漲而減產，液碱與PVC的售價將可維持高檔，對於下半年的營運展望，並不看淡。

第1季因全球經濟持續復甦，帶動需求增加，加上俄烏戰爭爆發，推升原油及大宗原物料行情，帶動石化產品價格上漲，利差擴大，台塑合併稅前利益197億元，比去年同期成長10.8％。第2季為石化產品傳統需求旺季，各產品平均價格將高於第1季，且預估開工率比第1季高，在價、量 齊揚下，林健男指出，預期第2季業績可望比第1季成長。

林健男說，綜合前兩季來看，預估上半年營業額可望創歷史 同期新高，但利益額受中國大陸封城及原料乙、丙烯成本增加影響，將比去年同期略為減少。不過，台塑上半年獲利，還是可以超過半個股本。展望下半年，國際預測機構普遍預估，全球經濟成長趨緩，將影響下半年石化景氣。但是，第3季為石化產品傳統旺季，且近期中國大陸解封，並提出振興經濟措施，將帶動石化產品需求增加。

此外，因應全球能源轉型，台塑用於太陽能封裝膜的EVA、風力發電的ECH及碳纖可望受惠，另歐洲碱氯廠因能源價格大漲而減產，液碱與PVC的售價將可維持高檔，另有84億元現金股利入帳，林健男表示，對於下半年的營運展望，並不看淡，全年應能保有不錯的獲利。