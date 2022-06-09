消息面：

1.國際貨幣基金（IMF）第一副總裁Gita Gopinath表示，根據目前的預測，美國的通膨率恐將長期超出聯準會設定的目標，該組織並警告美國存在通膨預期「脫錨」（de-anchoring）的風險，其經濟面臨需要更大幅度升息的風險。

2.繼世界銀行之後，經濟合作發展組織（OECD）亦將2022年全球成長預測從4.5%下修至3%，較2021年全球成長率5.7%大幅滑落。惟經合組織雖調升通膨預測，但認為陷入停滯性通膨的風險不大。

3.美國財長葉倫在眾議院歲入委員會（United States House Committee on Ways and Means）聽證會上表示，華盛頓當局正在「積極」考慮取消部分對中國商品加徵的關稅，但也強調這並非是抑制通膨的「萬靈丹」。葉倫表示，政府將在未來幾周公布更多與關稅計畫相關的資訊。她相信部分關稅最終是由美國人支付，而非中國人，這損害了美國消費者和企業，政府正在設法以更具戰略意義的方式「重新安排這些關稅」。她並重申8%的通膨率「令人無法接受」。

4.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增至202.5萬桶，市場預期為減少191.7萬桶。汽油庫存減少81.2萬桶，市場預期為增加107.5萬桶。餾分油庫存增加259.2萬桶，市場預期為增加106萬桶。上周美國原油進口量增加169.4萬桶/日，煉廠產能利用率上揚1.6個百分點。

5.美國商務部公布，美國4月躉售庫存經修正後為月增2.2%，略高於市場預期的月增2.1%。美國4月批發銷售額月增0.7%。

6.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數下挫6.5%，連跌第4周，並較前一周（跌2.3%）加速放緩，創下了22年來新低。30年期固定抵押貸款利率為5.4%，較前一周（5.33%）升高。

7.周二布蘭特期油價格上漲3.01美元或2.5%，收在每桶123.58美元，盤中一度漲破124美元。美國期油價格漲2.70美元或2.3%，收在每桶122.11美元，盤中漲破123美元。歐美期油均創下13周以來的收盤最高價。雖然汽油價格屢創新高，但用油需求仍持續升溫，以及中國放寬防疫封控有利於需求前景。另一方面，部分產油國的供應問題仍然揮之不去，包括美國等國家仍無法與伊朗達成核協議，以及挪威石油工人將於周末罷工。分析師表示，一旦達成伊朗核協議，全球原油供應可望增加約100萬桶/日。

8.對經濟前景的擔憂帶動避險情緒，周三紐約期金收漲4.4美元或0.2%，為每盎司1856.5美元。其他貴金屬方面，7月白銀跌0.09美元，為每盎司22.09美元。7月白金跌1.30，為每盎司1011.60美元。9月鈀金跌27.60，為每盎司1937.80美元。

9.財政部新標售公債需求乏力，美國10年期指標公債殖利上漲6.6個基點，報3.036%。

10.美股下挫，避險情緒帶動美元走高，尾盤ICE美元指數漲0.107%，報102.52。日銀重申無意升息，美元漲破134日圓大關，報134.47日圓，再創20年新高。市場觀望歐洲央行周四的利率決議，在該央行可能加速升息的預期下，歐元漲0.15%，報1.0715美元。