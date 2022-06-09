英特爾發布半導體需求警報，10年期美債殖利率突破3％，美股四大指數收低，台股在台積電(2330)領跌、航運股走弱下，指數下跌開出，測試16600點及5日均線關卡，預估今天成交金額約2100億元。

5月營收本周陸續公布，4月上市櫃公司受大陸封城影響，營收明顯下滑，但5月受影響的公司在物流逐步恢復正常下，出現遞延效應，帶動營收彈升，可留意相關公司股價表現。

技術面上，5日均線扣抵16,552點，扣抵位置相較於收盤為低，因此，只要成交量有機會持續擴增至5日均量之上(2144億元)，短期均線有機會再度扭轉向上，加上日線技術指標中KD指標再度交叉往上，RSI、MACD指標也維持在多方區，短線留意5日均線支撐若能站穩且量能放大，盤勢仍有機會反彈挑戰季線反壓。

不過，通膨預期與升息預期，支撐6月以來股市短期跌深反彈，但指數真正的有基之彈尚需時日，因為通膨惡化減損終端需求以及伴隨而來的製造業庫存調整，最終導致獲利的下修，台股中期展望仍持保守態度。