台股加權指數9日開跌在16,643.45點，權王台積電（2330）開低在538元，壓抑指數表現，盤面上，5月營收報捷的矽晶圓族群，包括環球晶（6488）、台勝科（3532）等早盤同步向上，而油價再戰新高，台塑化（6505）早盤股價也走揚，台股加權指數走勢疲弱，下跌80餘點。

美國10年期公債殖利率升破重要心理關卡3％、油價也漲破120美元大關，再加上英特爾遭唱衰，衝擊美國四大指數8日全面拉回。

道瓊工業平均指數6月8日終場下跌0.81％（269.24點）、收32,910.90點。

那斯達克指數下跌0.73％（88.96點）、收12,086.27點。費城半導體指數下跌2.39％（73.86點）、收3,019.10點。

元富投顧指出，美國即將在本周五公布5月份消費者物價指數（CPI），這是攸關聯準會（Fed）對未來幾個月的利率決策參考，目前經濟學家普遍預測5月CPI年增率會由4月的8.3％略降至8.2％，也低於3月份的8.5％。

若果真通膨率可以緩步下降，Fed在6月、7月再各升息2碼，把通膨控制下來，那麼下半年美國經濟就很有機會慢慢恢復成長，連帶股市也將恢復多頭格局。

尤其此次備受壓抑的科技股，當然，台股也將跟著美股反彈，甚至回升，成交量應該也會推升上來，短線上仍然維持在16,500～17,000區間震盪。