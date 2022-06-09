比利時國王菲力普（King Philippe）自2013年登基以來首次訪問剛果民主共和國（DRC），該國也是比利時在1885-1962年的殖民地。菲力普在周三時表示，他對比利時在殖民剛果民主共和國期間的剝削、種族主義暴力行為表示最深切的「遺憾」，但沒有正式道歉。

菲力普在2020年時成為第一位對殖民剛果時期的歷史表達遺憾的比利時官員，一些剛果人民希望他自2013年登基以來首次訪問時道歉，但他僅表達遺憾讓許多剛果人民感到失望。

比利時自1885年由時任國王利奧波德二世（Leopold II）建立「剛果自由邦」，自由邦時期為利奧波德個人屬地，在到1908年期間的23年期間，他在個人領地中燒殺擄掠，大肆壓榨，殺戮、飢荒和疾病讓1000多萬剛果人死亡，甚至在當時，剛果人若採集的橡膠不夠還會遭到斷手。後在國際壓力下，1908年才成立「比屬剛果」。

有剛果人民表示，比利時讓剛果孤立無援、掠奪所有資源，他質疑:「今天政府邀請比利時國王來?」另有大學教授表示，他將等著看菲利浦是否道歉，他說:「簡單表達遺憾是不夠的。」

菲力普與他的王后瑪蒂爾德（Mathilde）週二到剛果展開為期一周的訪問，他預計在周三下午在剛果議會演說。剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）表示，他將專注於促進與比利時的合作，以吸引投資並改善剛果的醫療保健和教育。比利時與民主剛果的關係在前任總統卡比拉（Joseph Kabila）政府時期惡化。

而菲利浦的到訪也將一面蘇古族（Suku）的傳統面具歸還給剛果，該面具原本屬於比利時的中非洲皇家博物館，在通過法律後會正式歸還給剛果共和國，目前全球僅剩十餘個。

另外還將在本月將剛果共和國第一任總理盧蒙巴（Patrice Lumumba）遺體僅剩的牙齒交還給他的家人，菲利浦表示，這些都象徵著兩國加強文化合作的開始。

文章來源：Belgian king reiterates regrets for colonial past in Congo but does not apologize
文章來源：Belgian king returns mask on visit to DR Congo alongside PM
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