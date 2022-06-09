據山西省交通廳網站9日消息指出，由山西省物流保通保暢工作領導小組辦公室、山西省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室下發通知，進一步完善和優化車輛防疫檢查工作，全部取消省內普通公路在市、縣（市、區）界設置的防疫檢查點，所有高速公路收費站均不得隨意限制貨運車輛通行。

該《通知》要求，如省內局部發生疫情，可在疫情發生的縣（市、區）界設置防疫檢查點，但須由涉疫縣（市、區）逐級上報至省物流保通保暢、疫情防控工作領導小組批准。並強調對原允許貨運車輛通行的高速公路收費站，不得以疫情防控為由限制通行。如需限制貨車通行需要逐級上報批准，且防疫檢查點不得以省外客車司乘人員健康碼為紅色或黃色為由勸返。

根據澎湃新聞報導，實際上不僅是山西，近期已有多個省份要求交通管控鬆綁。例如遼寧稍早就提出，完善交通物流保通保暢政策，普通公路防疫檢驗點應撤盡撤，全面取消對來自疫情低風險地區貨運車輛的防疫通行限制。

而新疆也提出完善交通物流保通保暢政策。嚴禁擅自阻斷或關閉高速公路、普通公路和公路服務區，嚴禁硬隔離縣鄉村公路。除入疆通道外，堅決取締在高速公路主線和服務區設置的防疫檢查點，對來自或進出疫情中高風險地區所在地市的貨運車輛，落實「即採即走即追」制度。