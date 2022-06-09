過去兩年的美中矛盾及新冠疫情讓台灣享受產業紅利，電子科技業不斷擴廠，據高力國際統計，2021年全台工業地產成交金額達1,634億元，甚中以桃園表現最為出色，去年工業地產成交總額高達373億元、占全台比重約23%、將近1/4。

高力國際資本市場及投資服務部董事洪煥哲指出，桃園為全台工業重心及製造業大本營，尤其投資台灣三大方案金額及工業產值均為全台第一，此現象也促使不只是工業廠商、就連建設開發業、壽險業也看到工業不動產投資機會，擴大工業不動產布局，尋求興建廠辦出售或長期收益的投資機會。

洪煥哲指出，過去五年中壢工業區的總交易金額將近200億元，地價成長幅度將近五成，近年也吸引許多電子科技產業加碼進駐，包括台達電、晟銘電、日月光、聯測科技、聯德控股等等。此外因中壢工業區內廠房釋出稀少，造成租賃市場盛行，租金行情穩定可落在每坪600~800元之間，長年以來也是收益型投資人、建設開發業關注的重點投資區域，由於土地供給稀缺，也開始推升立體化廠辦的發展機會，包括東聯新世紀、憶聲智匯科技園區等都有不錯的銷售成績。

高力國際董事總經理劉學龍說，中壢工業區幅員廣達433公頃，為桃園第二大工業區，近年來產業不斷升級，進駐產業以電子科技及電腦產品為最大宗，與桃園高鐵特區以中正東路三段串接，途經萬能科技大學、大江購物中心、勝宏實業、富邦MOMO物流中心、錦鋐大園廠等，未來再納入開發中的航空城計畫，此發展軸帶將有機會形成商務辦公、購物休閒、住宿、科技工業、倉儲物流的產業廊帶，匯聚人流與金流，促進產業升級新商機。