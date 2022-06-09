撼訊(6150)今舉行股東會，董事長張茂松表示，過去一年由於新冠肺炎疫情與中美貿易戰的持續，顯示卡產業每個季度的營運結果仍深受上游原物料供給短缺、生產製造基地的轉移、物流成本的飆升與市場需求的驟變等因素影響。值此之際，公司上下，從管理階層到執行同仁皆戰戰兢兢的找出與定義影響產業變化的因素，即時因應與調整公司策略並確保其徹底落實，以期能在現今多變的經營環境下，公司團隊仍能為股東創造最大的利益。展望今年將密切留意全球經濟和政治風險及疫情的變化。

今天股東會通過每股發放11元現金股利。撼訊於提撥法定盈餘公積新台幣1.08億元後，配發股東現金股利每股新台幣11元，計分配新台幣5.31億元。

撼訊110年度銷貨收入淨額87.9億元，年增132.78%。110年度毛利較109年度增加589.04%。主要係110年虛擬貨幣漲價、原物料短缺及疫情影響，居家辦公者需求增加，致營業額增加。

撼訊股東會也揭示111年度營業計劃概要、未來公司發展策略。

(一)經營方針及發展策略：1.與原廠和代理商緊密合作，強化原物料掌控度，確保供應鍵的健全。2.強化與落實多地生產與短鏈策略，以降低貿易戰所產生的風險。3.塑造品牌、打開國際市場和分散市場集中風險。4.持續佈局工業用途顯示卡市場與開發新產品，以求持續提升毛利與降低產品單一化的風險。5.持續投入與開發客製化產品的軟體與驅動程式。

(二)重要的產銷政策與外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響。因應全球市場變化，市場開發部份，除持續深耕原有游戲、電競與創作者顯示卡市場，並將開發直播與沉浸式體驗的市場。研發能量部份，首要是將多年累積的顯示卡開發能力，應用並發揮在工業用途上。除顯示卡外，公司亦積極投入新產品的研發，如Intel ThunderBolt 3/4高速I/O傳輸方案，又如客製化產品FPGA 的開發。方式包括將顯示卡客製在工業用途上和新產品的開發，主要在提升公司銷售毛利率，以及逐年提昇產品的多樣化，降低任何單一產業不景氣對營收可能產生的衝擊。在製造方面，公司於去年中購入廠辦，目前正積極進行軟硬體之規畫、建置，預計今年中興建完成高自動化與智能化的廠房，以期延續與發揚原有的短鏈策略，未來亦可以將台灣的建廠經驗與運營模式整廠輸出至世界各地。